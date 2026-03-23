Турецкие СМИ сообщили об интересе «Спартака» к защитнику «Бешикташа»

У 28-летнего футболиста остается еще год контракта с «Бешикташем», но турецкий клуб готов расстаться с игроком уже нынешним летом, так как центрбек не всегда попадает в стартовый состав. Удуохай сыграл в 19 матчах сезона во всех турнирах (12 — в турецкой Суперлиге), в которых отметился одно результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €4 млн. Ранее Удуохай выступал в Бундеслиге за «Вольфсбург» и «Аугсбург».

По данным издания, защитник, выступавший за Германию на Олимпиаде в Токио, не прочь перейти в «Спартак». Переговоры между клубами может облегчить то обстоятельство, что минувшим летом «Спартак» и «Бешикташ» уже провернули крупную сделку. Игроком красно-белых стал полузащитник Жедсон Фернандеш.

Ранее в 22-м туре РПЛ «Спартак» на выезде обыграл «Оренбург» (2:0). Команда идет на шестом месте в чемпионате страны.