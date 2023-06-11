Турнир на кубок ФК «Химки» выиграли работники аэропорта «Шереметьево»

На днях в СК «Новые Химки» прошел большой турнир среди местных предприятий. Отметим, что подобные состязания состоялись в городском округе впервые. В итоге победу одержала команда «Шереметьево Безопасность».

Турнир проходил в течение месяца. Команды состязались с собой по круговой системе. В турнире приняли участие 6 команд. Это следующие коллективы: «АЭРОМАР», «ИТИС КИТ ВП», «Корона Фуд», «Латунинг», «Шереметьево Безопасность» и НПО «Лавочкина».

Отметим, что команды слушали друг друга. Борьба за золотые медали шла до самого конца. Интрига разрешилась в самом последнем туре. В матче встретились «Шереметьево Безопасность» и «АЭРОМАР», до этого не знавшие поражений. Встреча завершилась разгромом. Команда из Шереметьево выиграла 4:1.

«Нам удалось выиграть, поэтому все довольные и радостные. Организация турнира – отличная. У нас был очень загруженный календарь, но все отнеслись с пониманием и пошли к нам навстречу», – рассказал Михаил Павлов, играющий тренер команды-победителя.

Победители получили призы и кубки. Памятные награды получили все команды, которые принимали участие в турнире.

Более того, по итогам турнира футболисты были награждены индивидуальными наградами. Так, лучшим вратарем соревнований признан Андрей Левашов из «Шереметьево Безопасность», лучшим бомбардиром стал Станислав Еремин из НПО «Лавочкина», а лучшим игроком назвали Дениса Кондрашкина из «АЭРОМАРА».

Напомним, что до этого в Химках состоялся детский футбольный турнир, в котором приняли участие 15 команд в возрастной категории до 12 лет и 10 - в возрастной категории до 14 лет. В результате чемпионские кубки ФК «Химки» вручили двум самыми сильным коллективам из школ «Лига Первых» и «Лидер».