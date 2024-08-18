Турнир по дворовому футболу состоялся в Серпухове

Участие в спортивном состязании приняли четыре команды, игрокам которых от 13 до 14 лет. Ребята продемонстрировали свою ловкость, силу и умение работать в коллективе, что не вызвало у зрителей удивления. Футбол — один из самых востребованных видов спорта у горожан.

Помощь в организации мероприятия оказали партия «Единая Россия» и Федерация футбола Серпухова в формате 6х6. Игра в подобном формате отличается от традиционного футбола несколькими факторами: на поле выходит меньшее количество игроков, которые руководствуются упрощенными правилами.

Победу одержала команда «Дружина». Ребята приехали на соревнования из поселка Липицы. Победа открывает для команды новые возможности. Теперь юные серпуховичи представят округ на матче Московской области, который состоится в Подольске 21 августа.