Турнир по хоккею «Кубок Юрия Ляпкина» стартовал в Балашихе

Тринадцатый турнир по хоккею среди детско-юношеских команд «Кубок Юрия Ляпкина» стартовал в Балашихе. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Турнир проходит при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». В соревнованиях принимают участие двенадцать команд. Они будут бороться за главный трофей в течение четырех дней.

«Для нас важен каждый турнир, который носит имя таких легенд, как Юрий Евгеньевич Ляпкин. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев всегда подчеркивает, что нужно через именитых спортсменов прививать патриотизм, стремление к победам, которые у нас были, есть и будут», – отметил глава министерства Дмитрий Абаренов.

В течение турнира для посетителей были организованы мастер-классы и разнообразные активности.