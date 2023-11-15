Турнир по настольному теннису «Тарасковский накат» собрал в городском округе Каширы десятки спортсменов-любителей

Не первый год в городском округе Каширы проходит турнир по настольному теннису «Тарасковский накат». Он собрал в одноименном сельском спортивном комплексе «Спортклуб «Кашира им. Н.П. Елисеева» 15 пар спортсменов-любителей из Каширы, Ступино и Серебряных Прудов.

Борьба у столов развернулась нешуточная. Интрига относительно победителей сохранялась чуть ли не последних минут турнира. В итоге обладателями первого места стали Николай Александров и Дмитрий Разин из Ступино. Второе место досталось «хозяевам поля» - Вячеславу и Елене Климовым из Тарасково. Третье - Алексею Дюпину и Юрию Журавлеву из Серебряных Прудов.

Кстати, попробовать свои силы может каждый желающий, владеющий ракеткой и мячиком. Следующий турнир пройдет в Тарасково уже 25 ноября. Но теперь обязательна регистрация. Подробности ее проведения ищите в анонсах мероприятия.