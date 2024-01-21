Турнир по силуэтной стрельбе из пневматической винтовки состоялся в подмосковном Подольске

Накануне в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» в микрорайоне Климовск Подольска прошел турнир II Зимнего кубка «Атаман» 2023–2024 года по силуэтной стрельбе из пневматической винтовки в классе «Юный снайпер».

Отмечается, что данный турнир проходит в пять этапов, по трем суммарно лучшим зачетам определят победителей и призеров в заочных всероссийских соревнованиях. В борьбе за кубок второй раз приняло участие 45 воспитанников спортивной секции пулевой стрельбы ФСК «Заречье». Всего в турнире приняло участие 68 человек.

Турнир для юных снайперов от 7 до 14 лет проводят в пять этапов один раз в месяц с ноября 2023 года по март 2024 года. Участия в трех этапах достаточно для зачета в заочных всероссийских соревнованиях. Победителей и призеров этапов соревнований награждают медалями и грамотами.

Допускалось участие со своим оружием и использование открытых и диоптрических прицельных приспособлений. В завершение турнира все желающие смогли принять участие в мастер-классе по стрельбе из пистолета. Его провел кандидат в мастера спорта Евгений Богданов со своими воспитанниками.