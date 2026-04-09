Тутберидзе просит своих подопечных не зацикливаться на профессиональном спорте

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в интервью Okko прокомментировала свою спортивную карьеру и рассказала, что просит своих подопечных не зацикливаться на профессиональном спорте.

Тутберидзе убеждает своих спортсменов жить нормальной жизнью, потому что спортивная карьера не бывает долгой и вообще может не состояться. В таких разговорах тренер апеллирует к собственному опыту.

«У меня ничего не получилось в спорте. Я реально пыталась, старалась, однако все шло не так. Не получилось. Но это же не значит, что я дальше в жизни не состоялась», — сказала Тутберидзе.

Как спортсменка Этери Тутберидзе добралась в фигурном катании до мастера спорта, как тренер — воспитала олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову, Анну Щербакову, а также большое количество победителей и призеров международных и внутрироссийских соревнований.

