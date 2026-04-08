Гуменник возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых российских фигуристов

Гуменник занял первое место с большим отрывом, заработав 11,58 млн руб. Решающий вклад в эту сумму ему принесло участие в турнире шоу-программ «Русский вызов». Там фигурист получил 5 млн руб. за победу, а еще по миллиону ему принес «приз зрительских симпатий» и первое место в мужском катании.

Гуменник опередил победительницу финала Гран-при России Алису Двоеглазову (5,57 млн руб.) и чемпионку страны, участницу Олимпиады Аделию Петросян (4,27 млн руб.). В пятерку лучших вошли также Марк Кондратюк и Дарья Садкова, заработавшие по 3,77 млн руб.

Ранее сообщалось, что правительство Санкт-Петербурга премировало Петра Гуменника суммой в 344 827,59 руб. за шестое место на Олимпийских играх.