«Твои глаза» больше не увидят Россию: Лободе грозит запрет на въезд

Украинской певице Светлане Лободе, известной своими хитами «Твои глаза», «К черту любовь» и участием в группе «ВИА Гра», могут запретить въезд в Россию. Об этом стало известно РИА Новости.

Как сообщили агентству в правоохранительных органах, на данный момент имеются все основания для того, чтобы запретить артистке въезд на территорию РФ.

До начала специальной военной операции (СВО) на Украине Лобода активно гастролировала по России, сотрудничала с местными исполнителями и имела большую аудиторию. Однако весной 2022 года певица заняла прозападную позицию, поддержала Киев и покинула российский шоу-бизнес, перебравшись в Литву.

Несмотря на это, Лобода периодически обращалась к своим русскоязычным подписчикам на русском языке.

Ранее сообщалось, что «Миротворец» внес в свою базу российский коллектив «Бурановские бабушки».