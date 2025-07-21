Украина дошла до абсурда: в базе «Миротворца» появились «Бурановские бабушки»

Отмечается, что с 2020 года в списках числятся солистки ансамбля — Анна Прокопьева, Валентина Серебренникова и Екатерина Антонова. Причиной попадания в «черной список» стали выступления артисток в Крыму и на территории Донбасса. Создатели сайта расценили эти факты как «нарушение государственных границ и поддержку „оккупационной политики“ России».

Вместе с ними в базу попали и другие участницы коллектива — народные артистки Удмуртии Наталья Пугачева, Граня Байсарова, Алевтина Бегишева, Зоя Дородова, Галина Конева, Валентина Пятченко, Ольга Туктарева и покойная Екатерина Шкляева (скончалась в 2024 году). Все они также находятся в списке «Миротворца» с 2020 года за гастроли в Крыму после его возвращения в состав России.

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, позиционирует себя как проект по выявлению «угроз национальной безопасности Украины». В его «черный список» регулярно попадают российские и зарубежные журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым или Донбасс без согласия Киева.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста России Олега Газманова.