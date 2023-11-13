Творческая команда из Талдомского округа Подмосковья отличилась на всероссийском кинофестивале

Анна Васильченко, Лев Румянцев и Вероника Кремешкова с работой «Фронтовые письма» успешно показали свои творческие способности в номинации «Документальное кино». По приглашению организаторов, они приняли активное участие в различных программах кинофестиваля, обменялись опытом в ходе мастер-классов. Как отметили ребята, получен мощный заряд эмоций, понимание, куда двигаться в творчестве.

Участниками кинофестиваля были ребята в возрасте от 7 лет до 17-ти из девяти регионов ЦФО.