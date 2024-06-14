Творческие коллективы из Домодедово завоевали гран-при на фестивале в Китае

Коллективы филиала «Домодедовской детской хореографической школы им. Г. И. Федоровой» ансамбль ложкарей «Задоринка» и хореографический коллектив «Кураж» стали обладателями кубка Гран-при Международного фестиваля культуры и искусств «Русский Харбин-2024».Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Примечательно, что фестиваль культуры и искусств «Русский Харбин-2024» уже в 14 раз встретил гостей со всего мира. Творческие коллективы собрались в Китае, чтобы показать свой талант. В программе приняли участие коллективы всех жанров: народная и современная хореография, хоры, инструментальные группы, оркестры и т. д.