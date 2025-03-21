Творческим коллективам Подмосковья предложили поучаствовать в фестивале «Карта мира — Россия»

Жителям Подмосковья предложили принять участие в фестивале «Карта мира — Россия», который пройдет в столичном музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» с 12 по 22 июня.

Мероприятие организует Фонд социальных и культурных программ «Сокол». Присоединиться к нему могут артисты, творческие коллективы, все заинтересованные лица и организации.

Прием заявок на участие продлится до 25 апреля. Отправить заявку можно на электронную почту: fest@sokolrus.com.

Ранее в культурном центре ГлавУпДК при МИД России прошел форум «Карта мира». Информация о его итогах представлена на сайте фонда.