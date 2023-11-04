Тысячи людей столпились среди ночи возле Большого театра в Москве из-за билетов на «Щелкунчик»

Очередь желающих приобрести билет на балет «Щелкунчик» у здания Большого театра на Театральной площади к настоящему времени насчитывает несколько тысяч человек, передает телеканал «Москва 24».

Отмечается, несмотря на довольно прохладную погоду количество желающих купить заветный билет на балет продолжает увеличиваться.

На месте дежурит охрана театра, контролирующая людские потоки. Всем пришедшим выдаются специальные браслеты, закрепляющие место на пути в билетные кассы.

В пресс-службе Большого театра ранее проинформировали, что с 4 ноября будет открыта предварительная продажа билетов на балет «Щелкунчик» в кассах, а с 5 ноября на сайте. Само представление состоится 23-28 декабря.