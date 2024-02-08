У актера Панкратова-Черного выявлен перелом пяти ребер

У госпитализированного в столице актера Александра Панкратова-Чёрного медики обнаружили перелом пяти ребер. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что предполагаемый ранее инфаркт не подтвержден.

Отмечается, что в ходе гастролей в Красноярске артист поскользнулся и упал на улице, однако о плохом самочувствии сообщили только при возвращении в столицу.

Добавляется, что у Панкратова-Черного перелом трех ребер со смещением и два — без смещения. Это стало причиной неполной вентиляции легких и тяжести при дыхании.