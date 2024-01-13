У актрисы Селезневой диагностированы осложнения после ковида

У актрисы, звезды фильма «Операция «Ы»» Натальи Селезневой на фоне перенесенного ковида появились осложнения, ей пришлось экстренно обратиться к медикам. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что у 78-летней артистки наблюдались плохое самочувствие, кашель.

Добавляется, что врачи выявили у нее острую инфекцию дыхательных путей.

Подчеркивается, что, несмотря на то что Селезнева принимает противовирусные лекарства, угроза развития пневмонии отсутствует.