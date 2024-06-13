У Алибасова диагностировано нарушение речи

У продюсера Бари Алибасова диагностирована дизартрия, известная более как нарушение речи. Об этом сообщает Life.ru .

На данный момент основатель группы «На-На» с трудом разговаривает и передвигается.

Уточняется, что с последствиями зимней госпитализации Алибасов борется до сих пор: он стал жаловаться на сильнейшие головокружения, проблемы с памятью, речью и передвижением.

Отмечается, что у Алибасова наблюдается расстройство, при котором речь становится невнятной. При этом продюсер регулярно наблюдается у врачей, много отдыхает и старается проводить больше времени с внучкой.