У Елены Кондулайнен парализовало правую сторону тела в результате инсульта

Заслуженная артистка России перенесла инсульт в 2020 году. Она столкнулась с трудностями в движении, а также испытывала проблемы с памятью и речью. Актриса также страдала от сильной усталости и головокружения, сообщил Mash.

Последствия инсульта продолжали беспокоить Кондулайнен. У звезды фильма «Большая мечта» произошло парализующее состояние правой стороны тела, что привело к ее госпитализации.

На протяжении 44 дней артистка находилась в психоневрологическом отделении. Врачи назначили ей необходимое лечение. В ходе реабилитации использовались специальные тренажеры, массаж и различные процедуры.

Лечение Кондулайнен стало сложнее после ранее перенесенного перелома в начале года, однако усилия медицинского персонала принесли положительные результаты.

Ранее сообщалось, что Борису Гребенщикову* внезапно стало плохо перед концертом во французской Ницце.

*Минюстом РФ признан иноагентом.