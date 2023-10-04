У Финляндии отобрали первенство мира по борьбе из-за отказа выдать визы россиянам

Финляндия лишилась права провести молодежный чемпионат мира по спортивной борьбе из-за отказа властей страны выдать визы представителям российской делегации. Об этом журналистам рассказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«В Объединенном мире борьбы показали, что они ни за белых, ни за красных», – подчеркнул спортивный функционер.

Турнир перенесен в Албанию и пройдет с 23 по 29 октября.

В сентябре прошел чемпионат мира по спортивной борьбе в Белграде, российские спортсмены принимали участие в турнире. По словам Мамиашвили, некоторые борцы, выступавшие в Сербии, поедут и на турнир до 23 лет. В составе сборной России по греко-римской борьбе таких спортсменов будет половина.