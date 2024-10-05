У Ливанова во время хирургического вмешательства произошла остановка сердца

Как сообщил Mash, на данный момент Василий Ливанов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в реанимации. Состояние артиста оценивается как крайне тяжелое.

3 октября Ливанов был госпитализирован в отделение неврологии реанимационного НИИ имени Склифосовского в Москве.

Ливанов оставил заметный след в кинематографе. В это непростое время все ждут подтверждения улучшения его состояния и возвращения любимого актера к жизни и деятельности.

Ранее сообщалось, что известному советскому актеру была проведена операция по удалению тромба, который мог привести к фатальным последствиям.