Мошенники под видом соседей: жителей Московской области предупредили о новой схеме обмана

Схема обмана строится следующим образом. Злоумышленники создают чат в мессенджере с названием, которое имитирует реальную соседскую инициативу, например, «Петиция по улице...» или «Благоустройство двора». В этот чат они добавляют жильцов конкретного дома.

Один из участников беседы выдает себя за «старшего по дому» или представителя управляющей компании. Он предлагает поддержать какую‐либо инициативу, например, подписать петицию за установку шлагбаума, новых мусорных баков или организацию парковки.

На первый взгляд все выглядит убедительно: обсуждение идет в групповом чате, а «представитель» ссылается на общие интересы жильцов. Но ключевой этап схемы наступает, когда для «подтверждения подписи» жертву просят перейти в якобы официальный чат‐бот, авторизоваться в поддельном сервисе или назвать код из СМС‐сообщения.

Как только мошенник получает код подтверждения, он получает доступ к личным данным жертвы. На следующем этапе злоумышленники прибегают к психологическому давлению: сообщают о якобы произошедшем взломе аккаунта на госуслугах, угрозе потери денежных средств или обнаружении подозрительных операций. Под этим предлогом жертву убеждают перевести деньги на «безопасный счет», погасить несуществующий кредит или передать наличные курьеру для «декларирования» либо «защиты средств».

Чтобы не попасться на уловки мошенников, важно соблюдать правила цифровой безопасности. Никогда не стоит сообщать кому‐либо коды из СМС‐сообщений — неважно, поступают ли просьбы по телефону, в мессенджерах или через чат‐боты. Также следует с осторожностью относиться к ссылкам в сообщениях: даже если они пришли от знакомых, это не гарантирует их безопасность — аккаунт собеседника может быть взломан. Если вам пишут или звонят от имени управляющей компании, ТСЖ или госорганов, лучше самостоятельно найти официальный номер организации и перезвонить.

Мингосуправления региона рекомендует изучить памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

