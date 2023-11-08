«Предатели должны быть лишены гражданства РФ»: в Госдуме хотят помешать тайному выступлению Пугачевой

Что примечательно, певица согласна выступить и в Москве, где общественность требовала ее задержания, но при условии сохранения тайны. Организаторы якобы должны будут не только подготовить площадку, но и убедиться, что СМИ ничего не узнают о точных дате и времени приезда беглой артистки.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай прокомментировал планы Пугачевой, отметив, что таким людям непозволительно не только выступать на территории России, но и появляться здесь.

«Всех предателей, в том числе и Аллу Пугачеву, вообще не надо пускать в РФ. Они должны быть лишены российского гражданства. Они и так уже не русские и не имеют никакого отношения к нашей стране благодаря своей деятельности и высказываниям, просто это нужно закрепить официально. Тогда они не смогут ни выступать, ни какими-либо еще способами зарабатывать у нас в стране», — заявил депутат корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман озвучил иное мнение по поводу приезда Аллы Борисовны.

«Пугачева, в отличие от своего супруга Максима Галкина*, не допускала незаконных высказываний, а потому причин для ее преследования нет. Остальные же моменты пусть остаются на ее совести, точнее на том, что ее заменяет. Россия — страна свободная и демократичная, здесь каждый вправе говорить то, что считает нужным, если это не причиняет ущерба другим гражданам. Тут уже каждый должен сам решить, что ему диктует совесть, и как ему относиться к тем, кто поддерживает певицу деньгами. Не исключено, что с такими людьми никто не захочет общаться и им придется вариться в собственном соку», — отметил парламентарий.

Ранее известный продюсер осудил действия ЦАХАЛ, Пугачевой и Галкина.

*признан иноагентом в РФ