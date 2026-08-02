Прокуратуру не устроил приговор Лерчек: гособвинение будет добиваться ужесточения наказания

Государственное обвинение намерено обжаловать приговор, вынесенный блогерше Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, сообщил ТАСС. Отмечается, что прокуроров не устроила мягкость наказания, и они будут добиваться ужесточения в апелляционной инстанции.

По данным представителей надзорного ведомства, они хотят увеличить условный срок с пяти до шести лет, а также продлить запрет на продвижение бренда в интернете с трех до пяти лет.

Напомним, 31 июля Лерчек признали виновной в выводе ₽250 млн за фитнес-марафоны через Дубай. Суд приговорил ее к пяти годам условно, обязал выплатить штраф в размере ₽765 млн и запретил продвигать свой бренд в интернете в течение трех лет. Сама блогерша отрицала вину и в последнем слове просила суд не назначать большой штраф, так как, по ее словам, платить ей нечем.

Адвокат Чекалиной Константин Третьяков сообщил, что его подзащитная также не согласна с приговором и намерена его обжаловать.

Ранее суд не удовлетворил просьбу Елены Блиновской отсрочить наказание на восемь лет.