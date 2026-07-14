Стало известно, сколько кинокомпания Цекало заработала в России

Российский продюсер Александр Цекало уже несколько лет целенаправленно смещает фокус своей деятельности с телевидения на кинопроизводство. И, судя по финансовым показателям, этот шаг оказался более чем успешным. Как сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал «Звездач», за 2025 год его компания ООО ПК «Среда» заработала около полумиллиарда рублей чистой прибыли.

Главный проект Цекало — студия «Среда», которую он основал еще в 2010 году. Шоумен владеет 60% компании, оставшиеся 40% принадлежат его давнему партнеру Ивану Самохвалову. Изначально студия занималась телевизионными проектами, но со временем полностью переключилась на производство кино и сериалов.

В портфолио «Среды» такие громкие работы, как «Метод» и «Триггер». Сейчас компания активно сотрудничает с крупными онлайн-платформами и работает над множеством новых проектов.

Финансовые показатели студии впечатляют. Выручка компании в 2025 году составила ₽2,64 млрд — это примерно на 23% меньше, чем годом ранее, но чистая прибыль при этом достигла ₽522,5 млн рублей. По объему выручки «Среда» занимает 26-е место среди российских кинопродакшенов и прочно входит в число крупнейших компаний отрасли.

Юридические аспекты деятельности компании также в порядке. За все время с участием кинокомпании было три арбитражных дела — все связаны с защитой интеллектуальной собственности и уже завершены. Есть одно гражданское дело по вопросам авторских прав. При этом проблем с налогами у «Среды» нет.

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