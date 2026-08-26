Выплаты оформят быстрее, а заявление рассмотрят за день: что изменил Соцфонд

Социальный фонд России ускорил назначение ежемесячной денежной выплаты почти на 10 процентов, а ее переоформление — на 15 процентов. Повысить качество обслуживания удалось благодаря оптимизации внутренних процессов, сообщает « Парламентская газета » со ссылкой на пресс-службу СФР.

Кроме того, до одного дня сократился срок рассмотрения заявления о выборе формы получения набора социальных услуг. Льготник может пользоваться лекарствами, санаторным лечением и бесплатным проездом либо заменить отдельные услуги денежной компенсацией. Такое же заявление потребуется для обратного перехода с денег на натуральные льготы.

ЕДВ получают люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, пострадавшие от радиации, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, Герои России и другие категории льготников. Людям с инвалидностью выплату назначают автоматически после получения сведений от бюро медико-социальной экспертизы.

С 1 февраля 2026 года ЕДВ и набор социальных услуг проиндексировали на 5,6 процента. Денежная стоимость набора теперь составляет 1825,25 рубля в месяц.