Обезболивание станет обязательным: что изменится на приеме у стоматолога

С 1 октября 2026 года в России начнет действовать обновленный порядок оказания стоматологической помощи взрослым. Манипуляции, способные вызвать боль, врачи будут обязаны проводить с обезболиванием, сообщает « Парламентская газета » со ссылкой на приказ Минздрава.

Новые правила также предусматривают участие стоматологов в раннем выявлении онкологических заболеваний. Во время приема врач должен обращать внимание на подозрительные изменения в полости рта и при обнаружении признаков злокачественного процесса направлять пациента к онкологу. В сложных случаях к лечению смогут привлекать специалистов другого профиля.

Изменятся и требования к оснащению стоматологических кабинетов. В них должны находиться автоматические наружные дефибрилляторы, лекарства для помощи при анафилактическом шоке и специальные укладки для экстренных ситуаций.

Лечение по полису ОМС сохранится. Бесплатно можно будет получить консультацию, анестезию, лечение кариеса, пульпита и периодонтита, удаление зубов, рентгенологическое обследование и другие предусмотренные программой процедуры. Имплантация, отбеливание, протезирование и дорогостоящие материалы останутся платными услугами.