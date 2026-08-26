Обезболивание станет обязательным: что изменится на приеме у стоматолога
Минздрав: лечение зубов по новым правилам начнется 1 октября
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
С 1 октября 2026 года в России начнет действовать обновленный порядок оказания стоматологической помощи взрослым. Манипуляции, способные вызвать боль, врачи будут обязаны проводить с обезболиванием, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на приказ Минздрава.
Новые правила также предусматривают участие стоматологов в раннем выявлении онкологических заболеваний. Во время приема врач должен обращать внимание на подозрительные изменения в полости рта и при обнаружении признаков злокачественного процесса направлять пациента к онкологу. В сложных случаях к лечению смогут привлекать специалистов другого профиля.
Изменятся и требования к оснащению стоматологических кабинетов. В них должны находиться автоматические наружные дефибрилляторы, лекарства для помощи при анафилактическом шоке и специальные укладки для экстренных ситуаций.
Лечение по полису ОМС сохранится. Бесплатно можно будет получить консультацию, анестезию, лечение кариеса, пульпита и периодонтита, удаление зубов, рентгенологическое обследование и другие предусмотренные программой процедуры. Имплантация, отбеливание, протезирование и дорогостоящие материалы останутся платными услугами.