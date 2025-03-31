У Паши Техника полное поражение легких: состояние критическое
«Двач»: у рэпера Паши Техника поражено 100% легких
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У Паши Техника зафиксировано полное поражение легочной ткани. Родные рэпера предполагают наличие бактериальной пневмонии, однако окончательный диагноз медицинскими специалистами еще не подтвержден, сообщил телеграм-канал «Двач».
Состояние Техника оценивается как крайне тяжелое: он находится на искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Его жизненно важные показатели искусственно поддерживаются, наблюдается полиорганная недостаточность и септический шок.
Экс-супруга Паши высказывает мнение, что причиной столь серьезного ухудшения здоровья могло стать некорректное лечение и неправильный выбор антибиотиков.
Ранее сообщалось, что менеджера Паши Техника Флинка задержали пьяным в Екатеринбурге.