У Паши Техника полное поражение легких: состояние критическое

У Паши Техника зафиксировано полное поражение легочной ткани. Родные рэпера предполагают наличие бактериальной пневмонии, однако окончательный диагноз медицинскими специалистами еще не подтвержден, сообщил телеграм-канал «Двач».

Состояние Техника оценивается как крайне тяжелое: он находится на искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Его жизненно важные показатели искусственно поддерживаются, наблюдается полиорганная недостаточность и септический шок.

Экс-супруга Паши высказывает мнение, что причиной столь серьезного ухудшения здоровья могло стать некорректное лечение и неправильный выбор антибиотиков.

Ранее сообщалось, что менеджера Паши Техника Флинка задержали пьяным в Екатеринбурге.