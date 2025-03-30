Менеджера Паши Техника Флинка задержали пьяным в Екатеринбурге

В Екатеринбурге был задержан Марк Флинк, менеджер известных рэперов Паши Техника и Гио Пики. Это случилось на вокзале после выступления их коллеги — хип-хоп исполнителя Metox (Алексея Самсонова). Марк Флинк находился в состоянии алкогольного опьянения.

Видеозапись происшествия была опубликована Metox в его аккаунте в социальной сети, которая запрещена на территории Российской Федерации и признана экстремистской.

29 марта в баре «РукиВверх» состоялся концерт рэпера Metox. В этот же день у Марка Флинка был день рождения. По случаю праздника менеджер позволил себе выпить алкоголь. Однако из-за запаха изо рта и ошибки в паспорте его не пустили в поезд, и он был вынужден дожидаться полиции.

«Я веду себя нормально, я хожу нормально», — заявлял Флинк полицейским на видео.

Представители правоохранительных органов предложили менеджеру проследовать за ними. Марк Флинк попытался оправдаться, но затем согласился с предложением сотрудников. На следующий день менеджер был освобождён, как сообщил Metox. В настоящее время он направляется в Тюмень, где у его подопечного запланирован концерт.

Ранее сообщалось, что Паша Техник сорвался и устроил дебош на глазах сына. Из-за этого жена рэпера вызвала полицию.