На Олимпиаде в Италии завершились первые в истории Игр соревнования по ски-альпинизму. Россиянин Никита Филиппов завоевал серебряную медаль.

В финал спринта пробились два испанца, два швейцарца, россиянин и француз. Первым на финиш примчался испанец Ориоль Кардона Колль, следом за ним финишировал Филиппов. Бронзовую медаль завоевал француз Тибо Асельме.

Для сборной России медаль Филиппова стала первой на Олимпийских играх в Италии. Всего страну представляли 13 атлетов в семи видах спорта.

23-летний Никита Филиппов первым из россиян получил олимпийскую лицензию. В текущем сезоне ски-альпинист дважды поднимался на подиум на этапах Кубка мира.