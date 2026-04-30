У телеведущей Елены Летучей нашли долг перед налоговой

Телеведущая Елена Летучая, которая прославилась по программе «Ревизорро», оказалась в центре неприятных новостей. Как пишет Super.ru со ссылкой на телеграм-канал «Звездач», у звезды обнаружился налоговый долг в размере более 1 млн рублей.

По информации источника, причина задолженности — неоплаченные квитанции, связанные с ее деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя.

Это не единственная странная история, которая произошла с телеведущей. Накануне Елена вспомнила о загадочном ограблении. По ее словам, несколько лет назад она сидела в машине и собиралась передать деньги знакомому. В этот момент к ней подошла цыганка и попросила открыть окно. А дальше звезда ничего не помнит. Летучая не исключила, что стала жертвой гипноза, после чего лишилась денег.

