Не шпионы, а аналитики: мессенджер MAX ответил на обвинения из США

Американская компания Cloudflare, специализирующаяся на кибербезопасности, назвала российский мессенджер MAX «шпионским приложением». В ответ в пресс-службе MAX заявили, что классификация основана на неверной интерпретации данных веб-аналитики, а не на реальном анализе кода. Спор разгорелся в тот момент, когда мессенджер запустил тестирование новой функции — опросов в групповых чатах, передает RT .

В мире российских мессенджеров назревает скандал. Компания Cloudflare, чьи сервисы используют миллионы сайтов по всему миру для защиты от DDoS-атак и оптимизации трафика, внесла MAX в список приложений, вызывающих подозрение. Формулировка жесткая: «шпионское приложение».

В пресс-службе MAX оперативно отреагировали на обвинения. В беседе с RT представители мессенджера заявили, что выводы Cloudflare не имеют под собой реальной основы. Классификация, по их словам, вызвана «неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта max.ru». Проще говоря, американская компания приняла за шпионаж стандартные технологические процессы, которые используются для сбора статистики посещаемости сайта.

В MAX подчеркнули, что их приложение — не черный ящик. Мессенджер регулярно проходит аудиты безопасности, сотрудничает с исследователями через программу Bug Bounty (когда за найденные уязвимости платят вознаграждение) и обладает собственным центром безопасности. Последний, как утверждают в компании, создан для защиты пользователей от реальных угроз, а не для их отслеживания.

«MAX регулярно проходит аудиты безопасности, работает с исследователями через программу Bug Bounty и имеет собственный центр безопасности для защиты пользователей от реальных угроз. Все данные пользователей МАХ надежно защищены», — сказали в MAX.

Интересно, что шум вокруг безопасности поднялся именно в тот момент, когда MAX анонсировал новую функцию. Мессенджер запустил тестирование опросов в групповых чатах. Пользователи национального мессенджера теперь могут создавать публичные голосования — но для этого нужно обновить приложение до последней версии. Функция полезная для тех, кто организует мероприятия, собирает мнения коллектива или просто хочет узнать, куда пойти вечером.

Таким образом, на одной чаше весов — обвинение крупной международной компании в кибершпионаже. На другой — спокойный ответ российского мессенджера с отсылкой к аудитам и новой полезной функцией. Кому верить, каждый решит сам. Но MAX уже дал понять: просто так эти обвинения не оставит.

