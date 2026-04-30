Гигантский кебаб, пронзающий небеса: жители требуют срочно убрать памятник «растрате бюджета»

В британском городе Сент-Остелл разгорелся спор из-за 12-метровой керамической статуи «Богиня земли», которую местные жители сравнивают с гигантским кебабом, пишет Daily Star. Памятник стоимостью £80 тысяч (более 8 млн рублей) установили как часть арт-проекта, посвященного истории добычи каолиновой глины в Корнуолле.

Однако горожане сочли скульптуру не символом возрождения, а примером сомнительных бюджетных приоритетов. Некоторые даже окрестили арт-объект «памятником растрате бюджета». По данным опроса, около 90% респондентов из 500 поддержали идею убрать его.

Председатель городской общины Сент-Остелла Джейк Ричардс заявил, что для многих объект стал «символом разочарования из-за приоритетов расходов и ощущения отсутствия полноценного общественного обсуждения». По его словам, лишь меньшинство видит в статуе яркое произведение искусства.

Скульптура высотой почти 12 метров состоит из пяти крупных глиняных кругов с раскинутыми руками и считается самой высокой керамической статуей в Великобритании. Но местные жители называют ее «бельмом на глазу» и насмешливо сравнивают с уличной едой.

Автор работы Сэнди Браун заявила, что перенести статую будет сложно и дорого. Между тем депутат Ной Лоу отметил, что памятник «не слишком любим городом», а внутри уже гнездятся голуби.