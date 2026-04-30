Овсянка быстрой варки: диетолог из Подмосковья предупредила о скрытых рисках для здоровья

Диетолог Мария Стаховская, в интервью изданию REGIONS , объяснила, чем овсянка быстрой варки отличается от обычной и кому она может навредить. По словам эксперта, главная проблема таких хлопьев — высокая степень обработки.

Стаховская различает три вида овсяных продуктов. Цельнозерновая крупа варится 30–40 минут, сохраняя максимум клетчатки и витаминов. Хлопья «Геркулес» требуют варки 10–15 минут и имеют средний гликемический индекс. А вот хлопья быстрого приготовления расплющивают, пропаривают и частично отваривают. Их гликемический индекс достигает 75–80 единиц. После такого завтрака сахар в крови резко подскакивает и так же резко падает, вызывая голод уже через час-полтора. Кроме того, в пакетированных версиях часто добавляют сахар, ароматизаторы и сухие сливки, превращая кашу в десерт.

Диетолог предупреждает: людям с диабетом или преддиабетом быстрая овсянка противопоказана из-за скачков сахара. Тем, кто следит за весом, она тоже не подходит — быстрый голод ведет к перееданию. При панкреатите такие хлопья допустимы только в периоды ремиссии и строго по рекомендации врача. Здоровым людям Стаховская советует не делать быструю овсянку ежедневным завтраком, а чередовать ее с гречневой, пшенной или ячневой кашами.

Если удобство все же важнее, эксперт рекомендует выбирать хлопья без сахара и добавок, с крупными хлопьями, и не использовать пакетированные смеси. Улучшать вкус лучше свежими ягодами, орехами или медом, а также добавлять белок — творог или йогурт, чтобы снизить гликемический скачок. Главный вывод диетолога: чем меньше обработка зерна, тем больше пользы. Быстрая овсянка — не враг, но и не полноценный питательный завтрак.

Ранее садовод из Подмосковья назвал 7 многолетников, которые цветут все лето.