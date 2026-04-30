Форсаж на школьном маршруте: в Одинцове водитель автобуса с детьми разогнался до 120 км/ч

Опасный инцидент в деревне Полушкино шокировал жителей Одинцовского округа. Водитель школьного автобуса, игнорируя все правила безопасности, устроил скоростной заезд на пути к Можайскому шоссе. Очевидцы засняли «гонку», которая могла закончиться трагедией. Власти округа уже начали проверку, а юристы напоминают: лимит скорости для таких перевозок превышен ровно в два раза, пишет REGIONS .

Спидометр зашкаливает: безумный рейс в Полушкино

Инцидент произошел средь бела дня на глазах у изумленных автомобилистов. Один из водителей, следовавший за желтым школьным автобусом, зафиксировал на видео показания своего прибора: несмотря на то, что легковой автомобиль ехал со скоростью около 120 км/ч, автобус не только не отставал, но и продолжал стремительно удаляться. Родители детей, пользующихся этим маршрутом, выразили крайнее возмущение и страх за жизнь своих близких, назвав действия водителя «полным безумием».

Мнение юриста: грубейшее нарушение ПДД и норм безопасности

С юридической точки зрения действия водителя классифицируются как опасное нарушение специальных правил дорожного движения. Юрист Сергей Самсонов подчеркивает, что закон устанавливает для школьного транспорта особый скоростной режим.

Жесткий лимит: Согласно пункту 10.3 ПДД РФ, при организованной перевозке групп детей скорость автобуса не должна превышать 60 км/ч.

Риски: Превышение нормы в два раза делает практически невозможным безопасное экстренное торможение.

Последствия: Подобный стиль вождения является прямой угрозой жизни и здоровью несовершеннолетних пассажиров.

Реакция властей: перевозчика ждет жесткая проверка

Видеозапись «гонок» быстро разошлась по социальным сетям и дошла до муниципальной администрации. Власти Одинцовского городского округа оперативно отреагировали на публикацию, инициировав служебное расследование. В администрации пообещали, что по результатам проверки в отношении водителя-лихача и компании-перевозчика будут приняты самые суровые меры, вплоть до расторжения контракта и увольнения сотрудника с последующим лишением прав.

Безопасность детей под вопросом: общественный контроль

Жители Одинцова призывают усилить контроль за работой водителей школьных автобусов. Многие предлагают оснастить транспортные средства дополнительными датчиками контроля скорости, которые бы передавали данные в режиме реального времени напрямую в ГИБДД или администрацию школы. Подобные случаи «форсажа» на дорогах общего пользования недопустимы, и только жесткий контроль со стороны надзорных органов и общественности может предотвратить возможные аварии в будущем.