Россиян ждет месяц праздничных выходных в 2027 году: когда выгодно брать отпуск

Минтруд РФ опубликовал производственный календарь на 2027 год. Стало известно, что на новогодних праздниках россияне отдохнут 11 дней. Количество выходных и рабочих дней напрямую влияет на то, в какой месяц выгодно брать отпуск. Так, худший вариант для бюджета — январь. Когда лучше всего идти в отпуск в 2027-м, чтобы не потерять в деньгах, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

Когда будут длинные выходные в 2027 году

В следующем году россиян ждут длинные выходные в январе, феврале, марте, мае, июне и ноябре. Согласно постановлению правительства России, в честь праздников граждане отдохнут:

с 31 декабря по 10 января — новогодние каникулы;

с 21 по 23 февраля — День защитника Отечества;

с 6 по 8 марта — 8 Марта;

с 1 по 3 мая — Праздник Весны и Труда;

с 8 по 10 мая — День Победы;

с 12 по 14 июня — День России;

с 4 по 7 ноября — День народного единства.

Когда выгодно брать отпуск

По словам эксперта Кофанова, самыми невыгодными месяцами для отпуска в следующем году станут январь, февраль и май, потому что в них меньше всего рабочих дней — 15 и по 19 соответственно.

«Самыми выгодными месяцами являются те, в которых больше всего рабочих дней. В следующем году россиянам лучше планировать отпуск в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре. В этих месяцах будет по 22 рабочих дня. Стоимость рабочего дня меняется в зависимости от количества рабочих смен, а отпуска — нет. Поэтому выгодно уходить в отпуск тогда, когда рабочих дней больше и стоят они меньше», — объяснил Кофанов.

При этом брать дополнительные выходные рядом с праздниками можно, если есть желание сэкономить дни отпуска, а не бюджет.

