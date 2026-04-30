Не стало популярного блогера Андрея Багно, женившегося на африканке

Умер украинский блогер Андрей Багно, пишет Super.ru. Печальное известие сначала появилось в его профиле: супруга София опубликовала снимок мужа в тяжелом состоянии и трогательное обращение. Многие поклонники не поверили в смерть Багно, заподозрив взлом аккаунта, но его брат подтвердил кончину.

История жизни Андрея была полна необычных поворотов. В 2020 году он познакомился с 22-летней Софией, уроженкой Кот-д’Ивуара. Они встречались онлайн почти год: Андрей ухаживал, дарил подарки и помогал девушке финансово. Затем он решил узаконить отношения, хотя София была беременна от другого мужчины. За 10 часов до свадьбы она призналась ему, но Багно не отказался от своих планов. Торжество прошло по всем правилам, для обоих это был первый брак.

Фото: [ соцсети ]

После смерти мужа София опубликовала в его блоге прощальный пост: девушка написала, что муж оставил ее с маленькой дочкой.

Часть поклонников предполагает, что причиной смерти Багно стала малярия — о лечении от этой болезни блогер рассказывал ранее.

