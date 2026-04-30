Появились подробности о смерти российской актрисы Натальи Мироновой

В городе Лысьва Пермского края произошла трагедия, повергшая в шок театральное сообщество. 29 апреля было обнаружено тело заслуженной артистки России Натальи Мироновой. Ей было 55 лет.

Как пишет The Voice со ссылкой на подругу артистки Светлану Черную, вечером, 28 апреля, она ушла с репетиции в Лысьвенском театре драмы, где служила ведущей актрисой, и направилась домой. По пути Наталья зашла в магазин. А на следующее утро она не появилась на репетиции — коллеги забили тревогу.

«Сосед потом сказал, что слышал ее ночью: она очень сильно кашляла. Потом, говорит, всё стихло. И вот, предположительно, Наташа умерла ночью», — рассказала Черная.

Она добавила, что сотрудники МЧС вскрыли дверь, они нашли Миронову мертвой в ванной. По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Прощание с актрисой состоится 3 мая в Лысьвенском театре драмы, похоронят ее на местном кладбище.

