У украинского блогера Бабича закончился срок действия разрешения на временное проживание в России

Украинский блогер Артур Бабич больше не сможет жить и работать в нашей стране. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что у него подошел к концу срок разрешения на временное проживание в России, а налоговая ликвидировала его ИП.

Добавляется, что летом прошлого года блогер хотел вернуться в Россию вместе со своей возлюбленной, тем не менее общественники требовали наказать Бабича за дискредитацию российской армии и привлечь его к ответственности. Б

Отмечается, что некоторое время он вместе с Даней Милохиным жил в Штатах, где на них вылился шквал критики за исполнение гимна Украины.

Поясняется, что в настоящее время Бабич живет в Ереване.