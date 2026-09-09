Специалисты Мособлводоканала за неделю устранили 207 засоров канализации
В Подмосковье за неделю ликвидировали более 200 засоров на сетях водоотведения
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Специалисты Мособлводоканала за неделю устранили 207 засоров на сетях водоотведения. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Как отметили в министерстве, основную часть извлеченного мусора составили влажные салфетки, средства личной гигиены, ватные палочки, остатки строительного раствора и твердые пищевые отходы.
Жителей призвали не смывать в раковину и унитаз бумажные полотенца, подгузники, наполнители для кошачьих туалетов, остатки пищи, растительное масло и жир, строительный мусор.
Ране губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил до 30 сентября завершить подготовку водоснабжения и водоотведения к зиме.