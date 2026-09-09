Врач назвал лучшие напитки для осени

С наступлением холодов мы тянемся к горячему кофе, забывая, что есть напитки, которые не только согревают, но и укрепляют иммунитет — врач-гастроэнтеролог Шота Каландия назвал лучшие варианты для осеннего рациона и предупредил о главных ошибках. Об этом сообщает RT.

Специалист посоветовал обратить внимание на напитки, которые помогут пережить сезон простуд. В топе — шиповник, богатый витамином С и растительными соединениями. Однако Каландия предупреждает: при заваривании кипятком часть витамина разрушается, так что не стоит полагаться на него как на единственный источник. Тем не менее он остается отличным выбором для разнообразия.

Также врач рекомендует черный, зеленый или белый чай — они содержат полифенолы, полезные для сосудов и общего тонуса. Не забывайте и о травяных настоях: они согревают, успокаивают и не содержат кофеина. Для тех, кто любит что-то более сытное, подойдут какао или теплое молоко — они создают ощущение уюта и помогают расслабиться перед сном.

Важное предостережение: не перебарщивайте с сахаром и не увлекайтесь кофеином. Чрезмерное количество сладкого и стимуляторов подрывает иммунитет и мешает здоровому сну. Каландия советует добавлять в напитки пряности — кардамон, корицу, имбирь. Это не только вкусно, но и полезно: они обладают согревающим и противовоспалительным действием.

И главное — осеннее здоровье не ограничивается напитками. Полноценный сон, физкультура и достаточное потребление чистой воды остаются фундаментом. А правильные напитки станут приятным дополнением, которое поможет не сдаваться хандре и вирусам.



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