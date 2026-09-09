В котельных Московской области стартовали пробные топки в рамках подготовки к зиме

Пробные топки начались в котельных Подмосковья в рамках подготовки к отопительному сезону. О ходе работ рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

«Пробные топки — это финальный, контрольный рубеж. Мы должны быть уверены, что вся инфраструктура, прошедшая испытания, ремонты и модернизацию, готова к полноценной эксплуатации. Мы отслеживаем процесс, в том числе с помощью цифровых инструментов — датчиков, установленных на источниках тепла региона», — рассказал глава министерства Сергей Воропанов.

В этом году к холодам в регионе готовят около 3 тыс. котельных и порядка 11 тыс. км теплосетей. На объектах провели гидравлические испытания, плановые ремонтные и профилактические работы, модернизацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил до 30 сентября завершить подготовку водоснабжения и водоотведения к зиме.