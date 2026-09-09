«Мне приходилось физически защищаться»: Олеся Судзиловская столкнулась с домогательствами в театре

В интервью Надежде Стрелец секс-символ 2000-х рассказала, что во время работы в Театре имени Владимира Маяковского один из режиссеров позволил себе неприемлемое поведение. Актрисе приходилось физически защищаться от него, а иногда она даже отказывалась от ролей, чтобы избежать неприятных ситуаций.

«Меня куда-то звали, и я приходила с пьесой или со сценарием, чтобы с режиссером порепетировать. А потом я бегала вокруг стола от человека», — рассказала Судзиловская.

Она отметила, что в то время она находилась в неосознанном состоянии, но четко понимала, что происходящее неприемлемо. Она была готова уйти из театра, если бы ситуация не разрешилась.

К счастью, добавила Олеся, режиссер сам отступил, поняв, что его чувства не взаимны. Актриса подчеркнула, что не называет имен, так как в театре сменилось много режиссеров и худруков, и никто не догадается, о ком именно она говорит.

В итоге Судзиловская все же покинула Театр Маяковского, но по другой причине — из-за разногласий с новым художественным руководителем. Она отказалась называть его имя, но отметила, что это талантливый человек, с которым у них просто не совпали характеры.

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