«Не любил рисковать, но прыгнул»: россиянин спас тонущего ребенка ценой своей жизни

Во Владивостоке 27-летний житель Якутии Денис Кинкалак ценой собственной жизни спас тонущую девочку. Мужчина прыгнул в воду с насыпи, помог ребенку добраться до берега, но сильное течение унесло его в море. Тело героя до сих пор не найдено, а его товарищ Сергей в беседе с RT рассказал подробности той роковой минуты.

Трагедия разыгралась во время отдыха компании друзей у маяка во Владивостоке. Внезапный крик женщины о спасении ребенка застал всех врасплох — волной сбило в воду маленькую девочку, а глубина у берега начиналась практически сразу. Сергей, один из друзей погибшего, признался, что сам плавать не умеет и растерялся. Но Денис, не раздумывая ни секунды, бросил товарищу сумку и телефон, после чего нырнул в бушующую воду.

Очевидец рассказал, что слышал, как Денис уверенно и спокойно командовал девочке грести к берегу, несмотря на сильные волны. Ему удалось подтолкнуть ребенка к спасительной линии прибоя — Сергей и еще один друг вытащили девочку и передали матери. Однако, обернувшись, мужчины увидели, что течение уже отнесло их товарища далеко от суши. Денис крикнул, что силы на исходе, и лег на спину, пытаясь экономить энергию.

Друзья в панике бросились искать лодки и звонить спасателям. Сергей провел на берегу пять часов в ожидании помощи, но мощный шторм сделал поиски практически невозможными — тело героя так и не было найдено. Участники поискового отряда уже высказали мнение, что Денис, скорее всего, погиб, и предложили ходатайствовать о посмертной награде.

Сергей отметил, что поступок друга стал для всех полной неожиданностью. По его словам, Денис работал поваром-кондитером и никогда не увлекался риском или экстремальными видами спорта.

«Прыжки с парашютом или какой-то экстрим — точно не про него. Мы все растерялись, а он быстро сориентировался», — резюмировал Сергей.

Ранее сообщалось, что в Крыму ищут женщину, ради которой многодетный отец пожертвовал жизнью.