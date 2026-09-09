В ДНКЦ им. Рошаля спасли подростка, у которого аорта передавила трахею и пищевод

Специалисты ДНКЦ им. Л. М. Рошаля спасли юного бегуна с редкой аномалией. Аорта мальчика передавила его трахею и пищевод, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась семья 14-летнего спортсмена. В последние месяцы подростка во время тренировок беспокоили нехватка воздуха, одышка и постоянная усталость.

В ходе обследования у мальчика выявили редкую врожденную аномалию развития дуги аорты — ее ветви буквально опоясывали трахею и пищевод, сдавливая их. Помимо этого, были обнаружены буллы легкого — пузырьки, которые образовались из-за огромного давления. Разрыв таких пузырьков мог привести к пневмотораксу.

Пациента направили на операцию. Через небольшие проколы хирурги разобщили сосудистое кольцо, пережали и заклипировали сосуды, которые входили в его состав, удалили их фрагменты вместе с артериальной связкой. Также убрали воздушные полости в легких.

После операция трахея освободилась, и пациенту стало легче дышать. На текущий момент мальчик выписан.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность развития педиатрии в Подмосковье.