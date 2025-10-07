У «Зенита» сорвался выезд на товарищеский матч в Испанию
Источник: «Зенит» не сыграет товарищеский матч с «Овьедо»
Фото: [ФК «Зенит»]
Петербургский «Зенит» не сыграет товарищеский матч с испанским «Овьедо», пишет «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на спорте».
Команды должны были провести товарищеский матч во время паузы на игры сборных. Его проведение одобрили Ла Лига и УЕФА. «Зенит» попросил гарантии того, что команду «не развернут на границе». Однако испанская сторона этого гарантировать не могла.
По данным источника, «Зенит» вел переговоры с «Севильей» и «Стандартом», но и в этих случаях договориться не получилось.
«Зенит» занимает пятое место в РПЛ, набрав 20 очков в 11 матчах. Ранее петербургский клуб провел два товарищеских матча с швейцарским «Сьоном» на своем поле.