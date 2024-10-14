У звезды «Гусарской баллады» прогрессирует смертельно опасное заболевание

У советской и российской актрисы Ларисы Голубкиной болезнь Вальденстрема. Злокачественное заболевание системы крови у звезды «Гусарской баллады» было выявлено в 2014 году.

Болезнь протекала вяло и медленно до 2022 года. Тогда Лариса Ивановна прошла первые курсы химиотерапии. В результате врачи смогли добиться ремиссии заболевания. Но в этом году болезнь снова стала прогрессировать, сообщает телеграм-канал Mash.

Медики присвоили Голубкиной паллиативный статус, предполагающий оказание помощи, направленной на облегчение состояния, так как болезнь уже не лечится.

Сейчас 84-летняя актриса передвигается в инвалидном кресле и находиться под постоянным присмотром сиделки.

У актрисы нарушения слуха и зрения, но сохранена речь. Голубкину беспокоят постоянные боли в суставах и кровеносных сосудах. Врачи регулярно навещают ее для оказания необходимой помощи.

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