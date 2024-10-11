Теледоктор Мясников пояснил отсутствие опасности от вышек сотовой связи для человека

Депутат нижней палаты парламента Сергей Гаврилов заявил, что в случае доказанной причинно-следственной связи между ухудшением здоровья и работой вышки сотовой связи рядом с домом можно будет претендовать на компенсацию от государства. Заслуженный врач РФ Александр Мясников рассказал, как возникает фоновое излучение. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, фоновое излучение можно получить из разных источников: космическое излучение, земное излучение и эндогенные источники. В действительности все эти вышки и так далее не провоцируют именно ионизирующего излучения. Это всего лишь электромагнитные поля различных частот.

Теледоктор добавил, что возникновение этого вопроса довольно странно, поскольку раньше любили поднимать тему опасности жизни у высоковольтных линий электропередачи, однако четких доказательств так и не было получено.

По его мнению, источниками аналогичных вопросов являются антинаучные сообщества, которые имеют под собой какие-то иные цели и задачи.

Ранее он перечислил бессимптомные смертельные болезни.