«Убежал сразу от 10 стюардов!»: Карпин предложил взять в сборную России выскочившего на поле мужчину

Напомним, инцидент с выбежавшим на поле парнем, выполнявшим челлендж треш-стримера Mellstroy, произошел на московском стадионе «Динамо» во время матча товарищеского между командами из РФ и Сербии. Мужчина стремился таким образом заработать 30 тыс рублей, обещанные за подобный поступок блогером.

Мужчина вызвал недоумение спортсменов, охраны и зрителей. Его ловили, что называется, все миром. В итоге, стюардам удалось его скрутить, вывести за пределы стадиона и передать в руки полиции.

После всстречи на пресс-сконференции главный тренер сборной России с иронией прокомментировал произошедшее. По словам Валерия Карпина, именно такие скоростные парни и нужны его команде как воздух. Он призвал обратить внимание на исключительную физическую форму бегуна, сбежавшего от 10 стюардов.

«Молодой человек выбежал, не догнать его было. От 10 убежал, надо его брать в сборную», — сыронизировал Карпин.

Напомним, матч между сборными России и Сербии закончился разгромом балканской команды со счетом 4:0.