Убиты горем: футбольный мир скорбит о гибели игрока «Ливерпуля» Диогу Жоты

В машине также находился 26-летний брат Диогу Андре, футболист «Пенафьеля». Автомобиль с ними вылетел с трассы, перевернулся с трассы и загорелся. Диогу и Андре погибли на месте.

Весь футбольный мир скорбит о безвременной гибели талантливого футболиста.

«Я убит горем после известия о кончине Диогу и его брата Андре. Диогу был не только фантастическим игроком, но и отличным другом, любящим и заботливым мужем и отцом. Покойся с миром — с любовью», — написал в соцсетях бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Именно при Клоппе Диогу Жота перешел в «Ливерпуль» и стал важной частью атаки команды.

Диогу Жота дебютировал в сборной Португалии в ноябре 2019 года. В матче против сборной Литвы он вышел на замену вместо Криштиану Роналду.

Фото: [ ФК «Ливерпуль» ]

«Я не могу поверить в это. Мы только что были вместе в сборной, ты только что женился. Твоей семье, твоей жене и твоим детям я выражаю соболезнования и желаю им сил. Я знаю, что ты всегда будешь с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам», — написал Роналду в соцсетях.

В составе сборной Португалии Жота дважды выиграл Лигу наций УЕФА. В последний раз это случилось совсем недавно, менее месяца назад.

«Всего три недели назад я имел честь вручить Диогу Жоте медаль после финала Лиги наций УЕФА — это был момент радости, гордости и торжества, который теперь навсегда останется в памяти с печалью. Его страсть, энергия и дух на поле вдохновляли всех вокруг. Это ужасно — думать, что жизнь, полная радости и потенциала, оборвалась слишком рано. Покойся с миром, дорогой Диогу. Ты не будешь забыт», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Свое соболезнование родным и близким футболиста выразили многие клубы и национальные федерации. В «Ливерпуле» заявили, что окажут всестороннюю поддержку семье Жоты.

Всего десять дней назад Диогу Жота оформил брачными узами отношения со своей возлюбленной Руте Кардозо. Диогу и Руте были знакомы еще со школы, встречались с 2013 года, у пары было трое детей.