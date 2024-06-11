Убытки кинокомпании Пельша составили около 20 млн рублей за прошлый год

Кинокомпания ООО «Документалист», владельцем которой является российский телепродюсер и телеведущий Валдис Пельш, за год потеряла около 20 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что организация была учреждена им для съемок документальных фильмов. Два года назад ее дела шли в гору. Объем чистой выручки телеведущего от кино составлял 15 млн рублей. Однако к прошлому году краски начали сгущаться. Предприятие кое-как закончило год, а его убытки составили почти 20 млн рублей.

Добавляется, что при этом финансовые трудности не смогли поколебать уверенность Пельша. Он продолжает заниматься этим ремеслом, а почти месяц назад презентовал свой новый фильм о Юрие Гагарине на фестивале «Циолковский» в Калуге.